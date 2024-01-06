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Тимощук продолжит работу в «Зените»

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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук останется в петербургском клубе.
Тимощук продолжит работу в «Зените»
  • Gettyimages.ru

По информации RT, сообщение американского тренера Денниса Люкенса, работавшего в чемпионате Украины по футболу, о том, что 44-летний специалист покинул территорию России и уехал жить в другую страну, не соответствует действительности.

Тимощук работает в тренерском штабе петербургского клуба с 2017 года. С 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015-й он выступал за сине-бело-голубых в качестве игрока.

Ранее «Зенит» объявил о подписании бразильского защитника Нино.

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