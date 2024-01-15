Мотогонщик Фалькон умер после аварии на ралли «Дакар»
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Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing.
Инцидент произошёл на 448-м километре заезда между городами Аль-Хенакия и Аль-Дувадими. Испанцу оказали помощь врачи, прибывшие на вертолёте. Спортсмен пережил остановку сердца. Кроме того, у Фалькона возник отёк мозга, он был введён в искусственную кому.
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