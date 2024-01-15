Мотогонщик Фалькон умер после аварии на ралли «Дакар»

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после травм в результате падения на втором этапе ралли-марафона «Дакар».

Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing.

Инцидент произошёл на 448-м километре заезда между городами Аль-Хенакия и Аль-Дувадими. Испанцу оказали помощь врачи, прибывшие на вертолёте. Спортсмен пережил остановку сердца. Кроме того, у Фалькона возник отёк мозга, он был введён в искусственную кому.

Среди мотоциклистов лучшим на втором этапе стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо на Honda.

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