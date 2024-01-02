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Ферстаппен считает, что женщинам будет сложно управлять болидом «Формулы-1»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил, почему в «Формуле-1» не выступают женщины.
Ферстаппен считает, что женщинам будет сложно управлять болидом «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что физически управлять болидом на некоторых трассах довольно сложно, но я думаю, что всему этому можно научиться, если усердно работать, но для женщины это, естественно, немного сложнее», — цитирует Ферстаппена Speed Cafe.

26-летний пилот в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок и установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков. Также Ферстаппен стал первым пилотом «Формулы-1», лидировавшим более 1 тыс. кругов за один сезон.

Ранее сообщалось, что Ферстаппену отказали в аренде автомобиля.

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