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The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля

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Трехкратному чемпиону мира «Формулы-1» Максу Ферстаппену отказали в аренде автомобиля в Португалии.
The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля
  • AP
  • © Kamran Jebreili

По информации The Sun, гонщик, находясь на отдыхе в Португалии, хотел арендовать Mercedes-AMG GT с мощностью двигателя 843 лошадиные силы. Но ему отказали, потому что такие мощные автомобили напрокат могут брать люди не моложе 30 лет.

26-летний пилот в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок и установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков. Также Ферстаппен стал первым пилотом «Формулы-1», лидировавшим более 1 тыс. кругов за один сезон.

Ранее Ферстаппен заявил, что расчувствовался на последнем круге Гран-при Абу-Даби.

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