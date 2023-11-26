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Ферстаппен заявил, что расчувствовался на последнем круге Гран-при Абу-Даби

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Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен считает, что провёл потрясающий чемпионат мира по автогонкам класса «Формула-1» в сезоне-2023.
Ферстаппен заявил, что расчувствовался на последнем круге Гран-при Абу-Даби
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Это был невероятный сезон. На последнем круге я немного расчувствовался, в последний раз пилотируя эту машину, которая мне так много дала. Я очень горжусь тем, что выиграл здесь в последней гонке», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Формулы-1».

Он поблагодарил руководство Red Bull и сотрудников команды за помощь в чемпионском сезоне.

«Это был просто невероятный год. Будет сложно повторить что-то подобное снова, но этот год нам определённо понравился», — добавил Ферстаппен.

Трёхкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок и установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков. Также Ферстаппен стал первым пилотом «Формулы-1», лидировавшим более 1000 кругов за один сезон.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».

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