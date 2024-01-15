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Гранат: «Реалу» будет непросто в матче с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Реалу» может быть непросто в матче с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Реал» имеет значительное преимущество. В матче за Суперкубок не оставили камня на камне от «Барселоны». И с уверенностью должны провести следующий матч. Понятно, что игра с «Атлетико» будет другой. Команда Симеоне может навязать свой оборонительный футбол, к тому же играют на домашнем поле. Поэтому «Реалу» будет непросто», — приводит слова Граната ODDS.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 18 января в 23:30 мск.

Ранее «Реал» победил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу.

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