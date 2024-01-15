Ахметов: «Зенит» всегда борется за титулы

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своём переходе в петербургский клуб.

«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид ― тогда я перешёл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всё сложилось как надо», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания.