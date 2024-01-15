Ахметов: «Зенит» всегда борется за титулы
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«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид ― тогда я перешёл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всё сложилось как надо», — цитирует Ахметова «Чемпионат».
Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.
В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
Ранее агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания.