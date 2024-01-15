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Анцелиович допустила, что рассмотрение апелляции ХК ЦСКА в CAS может занять полгода

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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции ЦСКА на трансферный запрет от Международной федерации хоккея (IIHF).
Анцелиович допустила, что рассмотрение апелляции ХК ЦСКА в CAS может занять полгода
  • РИА Новости

«Рассмотрение дел в CAS идёт очень долго, и тут надо понимать, есть ли согласие сторон на ускоренный процесс. Но обычно такое происходит нечасто, поскольку это ведёт к большим финансовым затратам и ложится тяжёлым бременем на плечи юристов из-за сокращённых сроков. Если ЦСКА и IIHF не договорились между собой, то это может затянуться до полугода и дольше», — сказала Анцелиович RT.

По её мнению, IIHF не сможет воспользоваться своим авторитетом в CAS.

«В CAS все стороны являются равными, и задавить своим авторитетом не выйдет. У Спортивного арбитражного суда очень много решений, когда даже индивидуальные спортсмены выигрывали у федераций. У ЦСКА определённо будут шансы, в силу того, что дело, скорее всего, рассмотрит тройка арбитров, одного из которых выберет клуб. И к этому надо подойти очень внимательно, поскольку это 50% успеха», — добавила она.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF.

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