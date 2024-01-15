Хореограф Плишкин объяснил, что Пападакис и Сизерон привнесли в фигурное катание

Хореограф Сергей Плишкин объяснил, что привнесли в фигурное катание олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Думали, что после танца Пападакис и Сизерона в стиле vogue все кинутся махать руками на льду? Так некоторые и кинулись, но не справились. В этом сезоне пробует Луна Хендрикс, хотя по мне, лучше бы она этого не делала. Для такого танца нужно очень много времени провести в зале.

Вообще хочется сказать слова благодарности за то, что Габриэла и Гийом принесли этот стиль в наш вид спорта. Соединили модерн на полу с коньками. Но в исполнении этой пары был не только модерн. Программы-то были разными. По эмоциональному наполнению, по музыкальному. Было ли схоже? Ну так и про Пикассо можно сказать: он одно и то же на протяжении всей своей карьеры художника выдавал. А это — почерк, стиль. Просто у фигуристов кисть — это их собственное тело», — сказал Плишкин RT.

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Ранее Плишкин назвал «Кармен» Навки и Костомарова на ОИ одной из лучших программ.