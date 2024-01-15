Семак: «Зенит» пошёл навстречу Ренану и Чистякову, отпустив их
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«Мы пошли навстречу Ренану и отпустили. То же самое касается и Чистякова — в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики», — цитирует Семака сайт клуба.
Напомним, что Чистяков отправился в аренду в «Сочи», а Ренан уехал в Бразилию — в «Интернасьонал». Оба игрока пробудут в аренде до конца сезона.
Первый сбор команды проходит в ОАЭ с 14 по 28 января. В рамках подготовки подопечные Семака проведут товарищеские матчи с самаркандским «Динамо», «Чонбуком», «Уралом» и «Аль-Фатехом».
Ранее сообщалось, что Артур и Педро отправились на сбор «Зенита» из Санкт-Петербурга.