Семак: «Зенит» пошёл навстречу Ренану и Чистякову, отпустив их

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход в аренду двух защитников команды Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана.

«Мы пошли навстречу Ренану и отпустили. То же самое касается и Чистякова — в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики», — цитирует Семака сайт клуба.

Напомним, что Чистяков отправился в аренду в «Сочи», а Ренан уехал в Бразилию — в «Интернасьонал». Оба игрока пробудут в аренде до конца сезона.

Первый сбор команды проходит в ОАЭ с 14 по 28 января. В рамках подготовки подопечные Семака проведут товарищеские матчи с самаркандским «Динамо», «Чонбуком», «Уралом» и «Аль-Фатехом».

Ранее сообщалось, что Артур и Педро отправились на сбор «Зенита» из Санкт-Петербурга.