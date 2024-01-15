Вяльбе: Степанова пропустила две гонки в Казани из-за высокой температуры

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему олимпийская чемпионка Вероника Степанова пропустила две заключительные гонки на этапе Кубка России в Казани.

«У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру, конечно, лидеров, кто выигрывает, с ними понятно и так. Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Степанова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем. Однако потом приняла решение пропустить спринт и скиатлон в выходные.

Ранее сообщалось, что Елизавета Пантрина одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.