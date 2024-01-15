Голы Мбаппе и Баркола принесли ПСЖ победу над «Лансом» в матче Серии А

«Пари Сен-Жермен» в гостях нанёс поражение «Лансу» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Луиса Энрике.

Мячи забили Брэдли Баркола (30-я минута), Килиан Мбаппе (90-я). 25-летний форвард сборной Франции также записал в свой актив результативную передачу.

Коллектив из Верхней Франции доигрывал в меньшинстве после удаления в конце первого тайма Жонатана Гради (45 + 3).

ПСЖ с 43 очками лидирует в чемпионате. «Ланс» (26) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может остаться в ПСЖ.