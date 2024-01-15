Фанаты освистали Шольца на гандбольном матче Германия — Северная Македония

Неприятная история произошла с канцлером Германии Олафом Шольцем на игре чемпионата Европы по гандболу 2024 года среди мужских команд.

Шольц 14 января посетил матч на «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине между сборными Германии и Северной Македонии (34:25). Когда диктор стадиона объявил о его появлении на трибуне, часть зрителей начала свистеть и гудеть, сообщает Bild.

По сообщениям немецких СМИ, более 70% жителей Германии недовольны работой канцлера Шольца.

ЧЕ-2024 проходит в шести немецких городах с 10 по 28 января.

Ранее в Der Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.