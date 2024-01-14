Bild: более 70% жителей Германии недовольны работой канцлера Шольца
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Результаты опроса приводит издание Bild.
«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой не согласны 72% избирателей», — говорится в публикации.
По данным издания, эти показатели больше зафиксированных в декабре на три пункта.
Кроме того, согласно исследованию, своё недовольство работой федерального правительства в целом выражают 76% опрошенных.
Ранее в Der Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.