Bild: более 70% жителей Германии недовольны работой канцлера Шольца

Согласно результатам исследования института INSA, более 70% жителей Германии недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Результаты опроса приводит издание Bild.

«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой не согласны 72% избирателей», — говорится в публикации.

По данным издания, эти показатели больше зафиксированных в декабре на три пункта.

Кроме того, согласно исследованию, своё недовольство работой федерального правительства в целом выражают 76% опрошенных.

Ранее в Der Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.