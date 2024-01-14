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Гол Азмуна помог Ирану разгромить Палестину в Кубке Азии по футболу

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Сборная Ирана нанесла разгромное поражение команде Палестины в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.

Игра первого тура группы С на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 4:1 в пользу «принцев Персии».

В составе победителей мячи забили Карим Ансарифард (вторая минута), Шоджа Халилзаде (12-я), Мехди Гайяди (38-я), Сердар Азмун (55-я). У проигравших отличился Тамер Сиям (46 + 5).

В матче второго тура Иран сыграет с Гонконгом 19 января, Палестина за день до этого сыграет с ОАЭ.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Япония — Вьетнам 4:2,

ОАЭ — Гонконг 3:1.

Ранее сообщалось, что Узбекистан сыграл вничью с Сирией в стартовом матче Кубка Азии по футболу.

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