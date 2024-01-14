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Депутат Госдумы Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в РФ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в России, чтобы не обогащать другие страны.
Депутат Госдумы Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в РФ
  • РИА Новости

«Сборы надо проводить в России, клубы обогащают другие страны. Заниматься можно в Сочи, там есть прекрасная база. Если клубы будут оставлять деньги в Катаре и Турции, тогда новые базы и не появятся», — написал Милонов в своём Telegram-канале.

Московское «Динамо» проведёт первый учебно-тренировочный сбор в Катаре. 

Первый сбор «Зенита» пройдёт в ОАЭ с 14 по 28 января. В рамках подготовки подопечные Сергея Семака проведут товарищеские матчи с самаркандским «Динамо», «Чонбуком», «Уралом» и «Аль-Фатехом». У ЦСКА первый сбор в ОАЭ с 14 по 26 января. Второй и третий пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник Вендел присоединился к команде на сборе в Абу-Даби.

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