«Зенит» подтвердил переход Чистякова в «Сочи» на правах аренды

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» на правах аренды этой зимой.

«Да, он переходит», — заявил Медведев РИА Новости.

14 января стало известно, что игрок не попал в список футболистов на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ.

В сезоне-2023/24 30-летний Чистяков провёл за санкт-петербургскую команду восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €2 млн.

Ранее стало известно, что нападающий Георгий Мелкадзе покинул «Сочи».