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«Зенит» подтвердил переход Чистякова в «Сочи» на правах аренды

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» на правах аренды этой зимой.
«Зенит» подтвердил переход Чистякова в «Сочи» на правах аренды
  • РИА Новости

«Да, он переходит», — заявил Медведев РИА Новости. 

14 января стало известно, что игрок не попал в список футболистов на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ.

В сезоне-2023/24 30-летний Чистяков провёл за санкт-петербургскую команду восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €2 млн. 

Ранее стало известно, что нападающий Георгий Мелкадзе покинул «Сочи».

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