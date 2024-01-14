Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметился достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».

Встреча в Юте на площадке «Вивинт Смарт Хоум» завершилась со счётом 132:125 в пользу хозяев.

Дэвис провёл на площадке 39 минут, отметившись 15 очками, 15 подборами, 11 результативными передачами и четырьмя подборами.

Таким образом, он стал первым после Андрея Кириленко (2006), кому удалось набрать за игру как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора.

Ранее сообщалось, что «Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА до 19 матчей.