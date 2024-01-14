Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года
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Встреча в Юте на площадке «Вивинт Смарт Хоум» завершилась со счётом 132:125 в пользу хозяев.
Дэвис провёл на площадке 39 минут, отметившись 15 очками, 15 подборами, 11 результативными передачами и четырьмя подборами.
Таким образом, он стал первым после Андрея Кириленко (2006), кому удалось набрать за игру как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора.
Ранее сообщалось, что «Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА до 19 матчей.