RT в Telegram
Подпишись

Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметился достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».
Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года
  • Gettyimages.ru

Встреча в Юте на площадке «Вивинт Смарт Хоум» завершилась со счётом 132:125 в пользу хозяев.

Дэвис провёл на площадке 39 минут, отметившись 15 очками, 15 подборами, 11 результативными передачами и четырьмя подборами.

Таким образом, он стал первым после Андрея Кириленко (2006), кому удалось набрать за игру как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора.

Ранее сообщалось, что «Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА до 19 матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить