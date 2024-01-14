Тимофеева: с детства наблюдала за игрой своей соперницы на Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Я наблюдала за игрой Корне, когда была маленькой. Для меня было честью играть против неё. Я её очень уважаю», — сказала россиянка после матча.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Таким образом, 20-летняя Тимофеева прошла во второй круг Australian Open, где встретится с победительницей игры между полькой Магдой Линетт и датчанкой Каролиной Возняцки.

Ранее стало известно, что Элина Аванесян победила китаянку Чжосюань Бай на старте Australian Open.