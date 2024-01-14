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Смит — о поражении Бетербиеву: сегодня победил лучший

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Британский боксёр Каллум Смит прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева на турнире в Монреале (Канада).
Смит — о поражении Бетербиеву: сегодня победил лучший
  • Gettyimages.ru

«Артур хорошо двигался, прессинговал, не дал мне войти в ритм. Сегодня победил лучший боец. Он поймал меня отличным ударом, такое случается», — сказал он после боя.

Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, 38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Дмитрием Биволом.

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