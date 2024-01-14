Смит — о поражении Бетербиеву: сегодня победил лучший
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«Артур хорошо двигался, прессинговал, не дал мне войти в ритм. Сегодня победил лучший боец. Он поймал меня отличным ударом, такое случается», — сказал он после боя.
Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде.
Таким образом, 38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Дмитрием Биволом.