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Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед

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Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед
  • Gettyimages.ru

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, россиянин одержал 20 побед в 20 поединках. Он стал единственным действующим чемпионом мира со 100% показателем досрочных побед.

Напомним, что Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Имам Хатаев нокаутировал поляка Михаила Людвичака на турнире в Канаде.

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