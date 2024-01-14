Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед

Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, россиянин одержал 20 побед в 20 поединках. Он стал единственным действующим чемпионом мира со 100% показателем досрочных побед.

Напомним, что Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Имам Хатаев нокаутировал поляка Михаила Людвичака на турнире в Канаде.