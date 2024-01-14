Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед
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Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.
Таким образом, россиянин одержал 20 побед в 20 поединках. Он стал единственным действующим чемпионом мира со 100% показателем досрочных побед.
Напомним, что Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
Ранее Имам Хатаев нокаутировал поляка Михаила Людвичака на турнире в Канаде.