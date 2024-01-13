Головин отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Реймсом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

Во втором тайме он сделал передачу на Виссама Бен-Йеддера.

Счёт в матче 1:1.

Игра проходит на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако).

Ранее Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом.