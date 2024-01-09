Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.

«Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнём с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

2 января россиянин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe.

27-летний полузащитник в 191 матче забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Головин стал претендентом на попадание в символическую команду EA Sports.