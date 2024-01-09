RT в Telegram
Подпишись

Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.
Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом
  • РИА Новости

«Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнём с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

2 января россиянин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe.

27-летний полузащитник в 191 матче забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Головин стал претендентом на попадание в символическую команду EA Sports.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить