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Канарейкин выразил мнение, что СМИ не стоило уделять столько внимания конфликту судьи с Кравцом

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал извинения судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.
Канарейкин выразил мнение, что СМИ не стоило уделять столько внимания конфликту судьи с Кравцом
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Все понимают, что в КХЛ идёт тяжёлый сезон, нервы, но нужно держать себя в руках, хотя это и не всегда удаётся. Тем не менее это хороший и правильный исход этой истории», — заявил Канарейкин RT.

По его мнению, прессе не стоило уделять столько внимания конфликту.

«Мы почему-то уделяем очень много внимания подобным эпизодам через прессу. Возможно, их не следует выставлять на всеобщее обозрение. Пора бы сосредоточиться на самом хоккее, тем более на таких важных стадиях», — добавил он.

Ранее Плющев призвал к изменению системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ.

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