Канарейкин выразил мнение, что СМИ не стоило уделять столько внимания конфликту судьи с Кравцом

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал извинения судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Все понимают, что в КХЛ идёт тяжёлый сезон, нервы, но нужно держать себя в руках, хотя это и не всегда удаётся. Тем не менее это хороший и правильный исход этой истории», — заявил Канарейкин RT.

По его мнению, прессе не стоило уделять столько внимания конфликту.

«Мы почему-то уделяем очень много внимания подобным эпизодам через прессу. Возможно, их не следует выставлять на всеобщее обозрение. Пора бы сосредоточиться на самом хоккее, тем более на таких важных стадиях», — добавил он.

Ранее Плющев призвал к изменению системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ.