Канарейкин выразил мнение, что СМИ не стоило уделять столько внимания конфликту судьи с Кравцом
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«Все понимают, что в КХЛ идёт тяжёлый сезон, нервы, но нужно держать себя в руках, хотя это и не всегда удаётся. Тем не менее это хороший и правильный исход этой истории», — заявил Канарейкин RT.
По его мнению, прессе не стоило уделять столько внимания конфликту.
«Мы почему-то уделяем очень много внимания подобным эпизодам через прессу. Возможно, их не следует выставлять на всеобщее обозрение. Пора бы сосредоточиться на самом хоккее, тем более на таких важных стадиях», — добавил он.
Ранее Плющев призвал к изменению системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ.