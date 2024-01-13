Плющев призвал к изменению системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об извинениях судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Эта история весьма некрасивая, хоть Наумов и извинился. Но, когда тебя начинают клевать со всех сторон и выкручивают руки, наверное, стоит потушить всё как можно скорее. Не знаю, с чего у них с Кравцом всё началось, в тех эпизодах, которые я видел, была слышна только фраза: «Закрой рот». Но все стали писать, что это нецензурная брань», — сказал Плющев RT.

По его мнению, в КХЛ вообще не должно быть выяснений отношений с судьями.

«Если у вас возникают претензии к арбитру по ходу матча, вы должны не высказывать их на площадке, а подавать жалобу в судейский комитет. Нужно как-то менять систему отношений тренеров, игроков и судей. Наши хоккеисты любят начинать оспаривать решения, но в НХЛ так вообще никто не поступает, это просто табу», — добавил он.

Ранее Плющев отреагировал на слова Доминика Гашека, который предостерёг россиян от фотографий с президентом страны в социальных сетях.