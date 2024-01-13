Журова считает, что антироссийские комментарии Гашека удобны для западных СМИ
- РИА Новости
«Думаю, что существует определённый пункт по сбору информации, откуда идут задачи СМИ по обращениям к тем или иным спортсменам. Тем более все уже знают, что Гашек будет комментировать в негативном ключе, поэтому ему и звонят. Вряд ли он сам выступает инициатором. Журналисты видят, что Доминик высказывается в нужном для них ключе», — сказала Журова RT.
Ранее Плющев заявил, что зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию.