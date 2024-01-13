В СБР анонсировали появление экспериментальной дисциплины — командного спринта

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о появлении новой экспериментальной дисциплины — командного спринта.

«У нас были разные варианты, в итоге мы остановились на аналоге того, что уже есть у лыжников — на командном спринте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно правилам, в гонке участвуют два биатлониста одного пола. После завершения стрельбы из положения лёжа первый спортсмен передаёт эстафету второму, который также стреляет лёжа и снова передаёт эстафету первому. Каждый участник проходит по четыре огневых рубежа. Финиширует второй спортсмен.

Трасса состоит из круга длиной 1,5 км. Длина штрафного круга — 75 м.

Гонку планируют провести на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Ранее Майгуров сообщил о намерении увеличить количество этапов Кубка Содружества в следующем сезоне.