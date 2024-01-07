Майгуров: в следующем сезоне мы увеличим количество этапов Кубка Содружества

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о намерении увеличить количество этапов Кубка Содружества в следующем сезоне.

«В следующем сезоне мы вернём определённое количество этапов Кубка Содружества», — заявил Майгуров Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 в Кубке Содружества запланировано четыре этапа, в том числе один летний.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее IBU принял решение перенести мужскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе из-за погодных условий.