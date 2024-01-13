В ЦСКА сообщили, что перенёсший операцию Мухин вернётся на поле к маю

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что перенёсший операцию полузащитник Максим Мухин должен восстановиться к маю.

«Максим по четыре-пять часов каждый день проходит реабилитационные мероприятия. Ориентируемся, как и ранее, на шесть месяцев. Получится раньше — все мы будем только рады», — приводит слова Безуглова РИА Новости.

21 октября 22-летний россиянин получил травму крестообразных связок в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (0:0). 6 ноября полузащитнику сделали операцию в Италии.

Ранее Безуглов сообщил, что игроки команды проходят медосмотр перед сборами.