Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и проходят медосмотр перед сборами

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что игроки команды проходят медосмотр перед сборами.

«Сегодня и завтра основная и молодёжная команда пройдут углублённый медосмотр. Наши легионеры ради него в Москву прилетать не будут, пройдут его после сборов», — заявил глава медицинского штаба ЦСКА пресс-службе клуба.

ЦСКА расположился на седьмой строчке таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. Армейцы проведут сбор в Турции и ОАЭ, а также сыграют с московскими «Родиной» и «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».

Ранее сообщалось, что ЦСКА делал предложение португальскому «Жил Висенте» по аренде бразильского защитника Габриэла Перейры.