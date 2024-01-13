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«Авангард» без первой тройки нападения обыграл «Амур» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» без первой тройки нападения обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей шайбы забросили Иван Николишин, Николай Прохоркин и Дамир Жафяров.

У хозяев единственный гол на счету Дмитрия Шевченко.

Омская команда провела игру без первой тройки нападения: Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

После 50 матчей «Авангард» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» с 50 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА разгромил московский «Спартак» в матче КХЛ.

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