«Авангард» без первой тройки нападения обыграл «Амур» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей шайбы забросили Иван Николишин, Николай Прохоркин и Дамир Жафяров.

У хозяев единственный гол на счету Дмитрия Шевченко.

Омская команда провела игру без первой тройки нападения: Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

После 50 матчей «Авангард» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» с 50 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА разгромил московский «Спартак» в матче КХЛ.