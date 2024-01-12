«Спартак» на своём льду уступил СКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьёв (4-я минута), Валентин Зыков (34-я), Сергей Толчинский (35-я, 38-я), Арсений Грицюк (39-я). У проигравших отличились Илья Ковальчук (46-я) и Джоуи Кин (55-я).

«Спартак» (67 очков) опустился на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (68) переместился на третью позицию.

Ранее сообщалось, что форвард ХК «Спартак» Михаил Мальцев сломал руку.