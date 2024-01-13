Бородавко заявил, что спринт на этапе Кубка России в Казани нужно было отменить из-за мороза

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что спринт на этапе Кубка России в Казани нужно было отменить из-за мороза.

«Существуют правила соревнований. Но, конечно, в такую погоду короткие спринтерские гонки, где предельная мощность, где спортсмены могут очень сильно надышаться и заболеть… Я думаю, всё‑таки нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад с той перспективой, чтобы им не заболеть», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В Казани приняли решение не отменять квалификации спринтов на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам из-за мороза. Как сообщает «Матч ТВ», квалификация начнётся в 12:00 мск.

По данным Гидрометцентра, температура в Казани 13 января опустилась до -19 °С.

Напомним, что изначально гонки должны были начаться в 11:00, но были перенесены из-за холода.

Ранее Сорин сообщил, что Степанова пропустит спринт на этапе Кубка России из-за плохого самочувствия.