Сорин сообщил, что Степанова пропустит спринт на этапе Кубка России из-за плохого самочувствия
- РИА Новости
«Да, Вероника не выйдет на старт. Утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь. В воскресенье на скиатлоне мы всё‑таки надеемся её увидеть. Вообще в этом сезоне для Вероники в приоритете дистанционные гонки», — цитирует Сорина «Матч ТВ».
Старт квалификации спринтерских гонок на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани перенесён на один час.
Как сообщает «Матч ТВ», гонки начнутся в 12:00 мск.
По данным Гидрометцентра, температура в Казани 13 января опустилась до -19 °С.
Ранее российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковую разделку на пятом этапе Кубка России в Казани.