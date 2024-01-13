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Сорин сообщил, что Степанова пропустит спринт на этапе Кубка России из-за плохого самочувствия

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Вероника Степанова не сможет принять участие в спринте на этапе Кубка России в Казани из‑за плохого самочувствия.
Сорин сообщил, что Степанова пропустит спринт на этапе Кубка России из-за плохого самочувствия
  • РИА Новости

«Да, Вероника не выйдет на старт. Утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь. В воскресенье на скиатлоне мы всё‑таки надеемся её увидеть. Вообще в этом сезоне для Вероники в приоритете дистанционные гонки», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Старт квалификации спринтерских гонок на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани перенесён на один час. 

Как сообщает «Матч ТВ», гонки начнутся в 12:00 мск.

По данным Гидрометцентра, температура в Казани 13 января опустилась до -19 °С.

Ранее российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковую разделку на пятом этапе Кубка России в Казани.

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