Sport24: «Локомотив» продлит контракты c Фассоном и Ненаховым

В руководстве «Локомотива» приняли решение продлить контракты с защитниками Лукасом Фассоном и Максимом Ненаховым.

Об этом сообщает Sport24.

В текущем сезоне Фассон провёл за команду 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ненахов перешёл в «Локомотив» в 2021 году. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона. Защитник провёл за клуб в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о товарищеском матче сборной России с командой Сербии.