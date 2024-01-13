RT в Telegram
Подпишись

Sport24: «Локомотив» продлит контракты c Фассоном и Ненаховым

Короткая ссылка
В руководстве «Локомотива» приняли решение продлить контракты с защитниками Лукасом Фассоном и Максимом Ненаховым.
Sport24: «Локомотив» продлит контракты c Фассоном и Ненаховым
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает Sport24.

В текущем сезоне Фассон провёл за команду 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ненахов перешёл в «Локомотив» в 2021 году. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона. Защитник провёл за клуб в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о товарищеском матче сборной России с командой Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить