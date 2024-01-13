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Агент Помазуна: зимой не было такого варианта, чтобы Илья куда-то ушёл

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Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, сообщил, что его клиент не покинет екатеринбургский клуб в зимнее трансферное окно.
Агент Помазуна: зимой не было такого варианта, чтобы Илья куда-то ушёл
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Как я и говорил, Помазун доиграет сезон в «Урале», а дальше будем смотреть. Он отдыхал, и по этим вопросам я его вообще не дёргал. Зимой не было такого варианта, чтобы мы куда-то ушли. По окончании сезона будем смотреть», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Помазун принадлежит московскому ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что «Урал» подписал белорусского футболиста Бочерова.

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