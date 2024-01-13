Анкалаев и Уокер провели стердаун перед вторым боем на UFC Fight Night 234
Бой в полутяжёлой весовой категории состоится в ночь на 14 января.
Первый поединок Анкалаева с Уокером проходил в октябре 2023 года на турнире UFС 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
31-летний россиянин нанёс запрещённый удар бразильскому бойцу, находящемуся в «заземлённом положении». Судья посчитал нарушение со стороны Анкалаева неумышленным, но после рекомендации врача поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Анкалаев заявил, что хочет «снести голову» Уокеру.