Анкалаев и Уокер провели стердаун перед вторым боем на UFC Fight Night 234

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер провели битву взглядов перед главным поединком на турнире Абсолютного борцовского чемпионата (UFC) Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

Бой в полутяжёлой весовой категории состоится в ночь на 14 января.

Первый поединок Анкалаева с Уокером проходил в октябре 2023 года на турнире UFС 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

31-летний россиянин нанёс запрещённый удар бразильскому бойцу, находящемуся в «заземлённом положении». Судья посчитал нарушение со стороны Анкалаева неумышленным, но после рекомендации врача поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Анкалаев заявил, что хочет «снести голову» Уокеру.