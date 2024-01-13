Грулёв: «Динамо» попытается сохранить хороший результат во второй части сезона

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв уверен, что футболисты столичной команды постараются хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона, знаем, что «Динамо» вторую часть сезона почему-то в последние годы проводит хуже, чем первую. Постараемся не допустить этого, хорошо подготовиться на сборах», — цитирует Грулёва ТАСС.

По его словам, главный тренер Марцел Личка проводит тяжёлые сборы.

«Конечно, Марцел за этот отрезок показал себя, всё новое. Сначала не очень шли результаты, а в последних матчах не проигрываем, хороший результат, попытаемся сохранить это всё», — добавил Грулёв.

«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Грулёв получил перелом ноги и выбыл до конца года.



































