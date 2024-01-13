Круговой: «Зениту» нужно обязательно обыграть «Спартак» в 19-м туре

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что петербургская команда обязательно должна победить московский «Спартак» в 19-м туре чемпионата России по футболу.

«Матч со «Спартаком» будет важным, мы потеряли в первой части сезона много очков, поэтому обязательно нужно выигрывать и возвращаться как можно скорее на первое место. После зимы «Зенит» всегда прибавляет, очень хочется продолжить эту традицию», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Он выразил уверенность, что главный тренер Сергей Семак «подготовит команду должным образом» ко встрече с красно-белыми.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт в начале марта в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые по итогам 18 туров занимают второе место в турнирной таблице с 36 очками. «Спартак» (30) располагается на пятой позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что отдал бы награду лучшему футболисту 2023 года полузащитнику столичного «Спартака» Квинси Промесу или форварду Клаудиньо из «Зенита».









