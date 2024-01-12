Силаев и Демидов вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам первой половины сезона-2023/24 опубликовало рейтинг самых перспективных игроков.

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев занимает второе место, нападающий петербургского «СКА-1946» Иван Демидов — третье, сообщает пресс-служба НХЛ.

В первую десятку также вошли Матвей Шуравин (восьмое место) из «Красной Армии» и Игорь Чернышов (девятое) из «Динамо».

Лидер рейтинга — финский нападающий «Юкурита» Конста Хелениус.

Драфт-2024 состоится 28 и 29 июня в Парадайсе (США).

Ранее сообщалось, что «Вегас» отправил Григория Денисенко в фарм-клуб АХЛ.