Болельщики ПАОК назвали гол Оздоева самым красивым в 2023 году

Российский футболист Магомед Оздоев стал автором самого красивого гола ПАОК в 2023 году по версии болельщиков греческого клуба.

Лучшим голом года был признан мяч Оздоева в ворота «Олимпиакоса» во время матча чемпионата страны 5 ноября, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Оздоев забил мяч после того, как его партнёр по команде Яннис Константелиас обыграл вратаря пирейского клуба и отдал пас россиянину под удар пяткой.

Россиянин выступает за клуб с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Оздоева помог ПАОК разгромить «Кифисию» в чемпионате Греции.