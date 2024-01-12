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Болельщики ПАОК назвали гол Оздоева самым красивым в 2023 году

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Российский футболист Магомед Оздоев стал автором самого красивого гола ПАОК в 2023 году по версии болельщиков греческого клуба.
Болельщики ПАОК назвали гол Оздоева самым красивым в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Scates - SNS Group

Лучшим голом года был признан мяч Оздоева в ворота «Олимпиакоса» во время матча чемпионата страны 5 ноября, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Оздоев забил мяч после того, как его партнёр по команде Яннис Константелиас обыграл вратаря пирейского клуба и отдал пас россиянину под удар пяткой.

Россиянин выступает за клуб с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Оздоева помог ПАОК разгромить «Кифисию» в чемпионате Греции. 

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