Болельщики ПАОК назвали гол Оздоева самым красивым в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Mark Scates - SNS Group
Лучшим голом года был признан мяч Оздоева в ворота «Олимпиакоса» во время матча чемпионата страны 5 ноября, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Оздоев забил мяч после того, как его партнёр по команде Яннис Константелиас обыграл вратаря пирейского клуба и отдал пас россиянину под удар пяткой.
Россиянин выступает за клуб с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее гол Оздоева помог ПАОК разгромить «Кифисию» в чемпионате Греции.