Вратарь «Краснодара» Агкацев не исключил, что покинет клуб

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что если получит хорошее предложение, то готов будет сменить команду.

«Если поступит предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то я готов буду двигаться дальше. В моём возрасте нельзя пересиживать. Все это прекрасно понимают. Думаю, совместно с руководством мы примем лучшее решение», — заявил Агкацев РБ Спорт.

В текущем сезоне 22-летний голкипер принял участие в семи матчах за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн.

Ранее Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.