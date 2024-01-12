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Горнолыжник Пентюро эвакуирован на вертолёте после падения на этапе Кубка мира

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Трёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту француз Алексис Пентюро эвакуирован на вертолёте после падения на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария).
Горнолыжник Пентюро эвакуирован на вертолёте после падения на этапе Кубка мира
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

32-летний лыжник упал на полной скорости в нижней части трассы во время соревнований и получил травмы колена и запястья, сообщает L'Équipe со ссылкой на заявление Федерации лыжного спорта Франции.

11 января на трассе в результате падения пострадал 24-летний швейцарец Марко Колер. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей любви к горным лыжам.

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