Горнолыжник Пентюро эвакуирован на вертолёте после падения на этапе Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту француз Алексис Пентюро эвакуирован на вертолёте после падения на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария).

32-летний лыжник упал на полной скорости в нижней части трассы во время соревнований и получил травмы колена и запястья, сообщает L'Équipe со ссылкой на заявление Федерации лыжного спорта Франции.

11 января на трассе в результате падения пострадал 24-летний швейцарец Марко Колер. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей любви к горным лыжам.