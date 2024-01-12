RT в Telegram
Подпишись

Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы

Короткая ссылка
Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис занимают седьмое место после ритм-танца на чемпионате Европы.
Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

Дуэт получил 76,33 балла и занимает промежуточное седьмое место.

На первом расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 86,80 балла. Второе у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (85,20). Замыкают тройку лучших литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,73).

Турнир проходит с 10 по 14 января в Литве. 

Ранее Смолкин оценил прокат после ритм-танца на чемпионате Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить