Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы

Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис занимают седьмое место после ритм-танца на чемпионате Европы.

Дуэт получил 76,33 балла и занимает промежуточное седьмое место.

На первом расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 86,80 балла. Второе у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (85,20). Замыкают тройку лучших литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,73).

Турнир проходит с 10 по 14 января в Литве.

Ранее Смолкин оценил прокат после ритм-танца на чемпионате Европы.