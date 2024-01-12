Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
Дуэт получил 76,33 балла и занимает промежуточное седьмое место.
На первом расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 86,80 балла. Второе у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (85,20). Замыкают тройку лучших литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,73).
Турнир проходит с 10 по 14 января в Литве.
Ранее Смолкин оценил прокат после ритм-танца на чемпионате Европы.