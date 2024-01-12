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Смолкин заявил, что они с Дэвис способны выступать лучше на чемпионате Европы

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Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в дуэте с Дианой Дэвис, оценил прокат после ритм-танца на чемпионате Европы.
Смолкин заявил, что они с Дэвис способны выступать лучше на чемпионате Европы
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

«Рады вернуться на чемпионат Европы. Сегодня всё прошло неплохо, была энергия. Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее», — цитирует Смолкина Golden Skate в соцсети X.

За прокат дуэт набрал 76,33 балла и занимает первое промежуточное место. Напомним, что фигуристы завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля 2023 года. 

Турнир проходит с 10 по 14 января в Литве. 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что бельгийка Луна Хендрикс была лучше представляющей Грузию Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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