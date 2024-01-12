Туктамышева: закончились новогодние сказки, восстанавливаю тройной аксель
- РИА Новости
«Я приехала снова в «Юбилейный», но уже не на шоу, а на тренировку. Закончились новогодние сказки, и сегодня я уже тут, иду кататься. Восстанавливать тройной аксель. Жёстко настроена, надеюсь, у меня всё получится», — написала Туктамышева в соцсетях.
22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
11 января стало известно, что спортсменка выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт с 20 по 21 января 2024 года.
За победу в личном турнире в каждой дисциплине фигуристы получат по 1 млн рублей. В командном турнире — 5 млн рублей.
Ранее Туктамышева рассказала о страхе, связанном с завершением карьеры.