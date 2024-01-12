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Медведев — о себе в сериале Netfix: не смотрел и, наверное, не буду — расстроюсь

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, как он отреагировал на серию сериала Netfix Break Point с собой.
Медведев — о себе в сериале Netfix: не смотрел и, наверное, не буду — расстроюсь
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Campo

«Я не смотрел эту серию, но в разных местах видел нарезки. Я сижу в соцсетях. Я не смотрел и, наверное, не буду — потому что расстроюсь. Таков Netfix – там всегда что-то преувеличивают, всегда всё горячо или холодно, нейтрального не существует», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В эпизоде, главным героем которого стал Александр Зверев, Медведев показан как его антагонист. В серии существует сцена, где Зверев следит за поражением россиянина на старте «Ролан Гаррос» в 2023 году, аплодирует и говорит о карме.

Ранее Медведев объяснил, почему отказался от подготовительных турниров перед Australian Open — 2024.

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