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Медведев: в этом году решил отказаться от турниров перед Australian Open, риск есть всегда

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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему отказался от подготовительных турниров перед Australian Open — 2024.
Медведев: в этом году решил отказаться от турниров перед Australian Open, риск есть всегда
  • Gettyimages.ru
  • © Tullio Puglia

«Всегда проводил короткую предсезонку, а потом разминочный турнир. И получалось хорошо. В этом году я решил, что должен сделать по-другому и посмотреть, что из этого выйдет. Риск есть всегда. Но, как я уже сказал, если бы я не пошёл на этот шаг, то в таком случае до 35 лет никогда бы не встречал Новый год дома», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Australian Open пройдёт с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Дмитриева считает, что Медведев сможет составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open.

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