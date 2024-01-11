Дмитриева: Медведев сможет составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open
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«Медведев, Алькарас и Синнер могут составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open. Может быть, ещё Руне. Молодые теннисисты ни в чём не уступают Новаку, а в некоторых вещах, может, даже его превосходят. Они показали это в прошлом году. Джокович, безусловно, самый опытный, самый уверенный в себе», — цитирует Дмитриеву Metaratings.
По её мнению, если Медведев решил не играть перед турниром Большого шлема, значит у него были на это основания.
«Некоторые другие фавориты тоже не играли. Это длинный путь, важно пройти стартовые раунды, а затем всё должно сложиться», — заключила Дмитриева.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января. Действующим чемпионом турнира является Джокович.
Ранее Дмитриева заявила, что WTA дала Андреевой аванс, признав новичком года.