Поварницын: в командной гонке важно оберегать и опекать товарищей

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как нужно действовать во время командной гонки.

«В командной гонке надо всегда держать в голове, что ты работаешь на команду. Неважно, насколько много у тебя сил, как ты стреляешь. Всегда надо оглядываться на то, что вы бежите вчетвером, и помогать друг другу. У нас была тактика друг друга оберегать и опекать. Это самое важное», — заявил Поварницын Metaratings.ru.

12 января сборная Белоруссии по биатлону одержала победу в командной гонке на чемпионате России в Чайковском. Команда в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского преодолела дистанцию за 28 минут 16,2 секунды.

Второе место заняла сборная Тюмени (+1:33,2). Замыкает тройку вторая команда Белоруссии (+1:44,4).

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная Белоруссии должна получить медали после победы в командной гонке на чемпионате России.